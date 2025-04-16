نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 51025 شهيدًا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51025 شهيدًا و116432 مصابًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدًا منهم 3 شهداء انتشال و89 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1،652 شهيد، 4،391 إصابة).

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.