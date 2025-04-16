منظمة حقوقية فلسطينية.. غزة تمر بمرحلة متقدمة من الجوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يواجه مرحلة متطورة من المجاعة، وذلك تم إظهاره بوجود آلاف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وهذه مؤشرات سيكون لها تأثيرات خطيرة.

حيث يواجه قطاع غزة أزمة بيئية خطيرة حيث تنتشر العديد من الأمراض، بالإضافة إلى قصور حاد في إمدادات المياه، وذلك في ظل عمليات النزوح المتكررة وغياب الموارد اللازمة لإيواء المتضررين.

حيث حذر الشوا من أن التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باستمرار منع دخول المعونات وفرض ما يعرف بـ خطة عسكرة المعونات، كما تعتبر خطراً كبيراً، خاصة في ظل سيطرة جيش الاحتلال على آلية استلام وتوزيع المساعدات.

وأوضح الشوا أن تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف تعكس أن الاحتلال مستمر في تنفيذ سياسة التجويع التي يتبعها ضد الشعب الفلسطيني.