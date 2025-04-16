غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. مقتل عنصر من قوة الرضوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:32 مساءً - نفذت إسرائيل غارة جوية في جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة قنطرة، مما أدى إلى مقتله.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة الغارات الإسرائيلية، حيث سقط شهيد في وادي الحجير جراء استهداف سيارة كما توفي فتى يبلغ من العمر 17 عام في بلدة عيترون متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة.

برغم وجود هدوء نسبي منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر، تواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان بحجة استهداف مواقع لحزب الله.

الأمم المتحدة كشفت عن سقوط 71 مدنياً على الأقل منذ بدء سريان الهدنة، مما يسلط الضوء على استمرار التوترات والانتهاكات رغم وقف النار.