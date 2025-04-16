نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي يزور القاهرة لبحث سبل التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان والوفد المرافق له بزيارة القاهرة بدعوة من وزير العمل المصري محمد جبران.

كما تم مناقشة خطة عمل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة في الرابع من سبتمبر إلى جانب أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذها.

كما تم خلال المحادثات بين الجانبين مناقشة قضايا التعاون في إطار منظمة العمل الدولية.

ودعا الوزير التركي نظيره المصري لزيارة تركيا، ومن المنتظر أن تتم هذه الزيارة خلال الأشهر المقبلة.

وخلال الزيارة التي كان حاضرا فيها السفير صالح موطلو شن زار الوزير إشيق هان المتحف المصري الكبير والأهرامات، وتجول بين الآثار الغنية والتماثيل والمعالم الأخرى التي تشكل جمال الحضارة المصرية برفقة أحد المرشدين السياحيين وتلقى معلومات حول افتتاح المتحف من السفير صالح موطلو شن.

كما قام الوزير، برفقة السفير صالح موطلو شن، بزيارة دار القرآن الكريم بالجامع المصري الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي ووقع في الكتاب التذكاري.

وفي كلمته في الكتاب التذكاري وجه الشكر لكل من ساهم في هذا العمل العظيم للعالم الإسلامي وسرعة إنجاز هذا المبنى وفق توجيهات الرئيس السيسي. كما تلقى معلومات عن نقش القرآن الكريم على الرخام وحفظه إلى يوم القيامة، وخاصة في دار القرآن الكريم، وأبدى تقديره للقائمين على هذا العمل.

وقال السفير صالح موطلو شن في تصريح صحفي إن الزيارة كانت ناجحة ومثمرة للغاية، وأن التعاون بين البلدين في مجال التشغيل والعمل سيستمر في التعزيز والتعميق في الفترة المقبلة.

وأضاف السفير صالح موطلو شن أن هناك زيارات وزارية أخرى من تركيا إلى مصر مقررة خلال الفترة المقبلة.