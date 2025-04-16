نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاورات سياسية بين مصر وبولندا بشأن غزة والبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء 16 أبريل السيد «رادوسواف شيكورسكي» وزير خارجية جمهورية بولندا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات المصرية - البولندية، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى مصر، خاصة في ظل الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تمخض عن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بين البلدين في ديسمبر 2024، كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر، مشيدًا بتزايد السياحة البولندية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدعم البولندي للملفات المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبديًا التطلع لمواصلة الدعم في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ومرحبًا في هذا السياق بتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر من التطورات في غزة وأولوية استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، كما تناول عناصر خطة إعادة الإعمار في غزة التي تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، مشيدًا في هذا السياق بالموقف البولندي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات في كل من سوريا والسودان وليبيا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.