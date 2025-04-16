عاجل:- بايدن يهاجم إدارة ترامب ويتهمها بمحاولة "تفكيك الضمان الاجتماعي" والتسبب في انقسام غير مسبوق بأميركا

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أحمد جودة - القاهرة - في أول ظهور علني له منذ خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، ألقى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خطابًا حاد اللهجة هاجم فيه إدارة دونالد ترامب، محذرًا من تداعيات "تفكيك الضمان الاجتماعي" وتعميق الانقسام السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو.

بايدن: أميركا تواجه خطرًا غير مسبوق

في مستهل كلمته، عبّر جو بايدن عن قلقه العميق من الانقسام المتزايد داخل المجتمع الأميركي، قائلًا:

"لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، لم نشهد انقساما بهذا العمق من قبل.. لا نريد أن نفقد أميركا التي نؤمن بها، أميركا العدالة والمساواة."

وأشار إلى أن ما حدث من تدهور في المؤسسات الحكومية خلال أول 100 يوم فقط من تولي إدارة ترامب الجديدة للسلطة هو أمر "مذهل"، مضيفًا أن السياسات المتبعة تتسم بـ "عقلية شركات التكنولوجيا الناشئة" التي تتبع شعار "تحرك بسرعة وحطم الأشياء"، وهو ما اعتبره غير مناسب لإدارة شؤون الدولة.

تسريحات جماعية داخل وكالة الضمان الاجتماعي

وتطرّق بايدن إلى قضية الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة قامت بتسريح ما يقرب من 7 آلاف موظف داخل وكالة الضمان الاجتماعي، مما أدّى إلى تعطيل خدمات حيوية للمواطنين، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للوكالة.

وأضاف:

"عشرات الآلاف من الأميركيين لا يستطيعون تسجيل الدخول إلى حساباتهم، والسبب؟ تقليص عدد الموظفين في قسم تكنولوجيا المعلومات إلى النصف."

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار المعيشي لملايين الأميركيين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبًا بضرورة حماية الضمان الاجتماعي بوصفه "وعدًا مقدسًا".

اتهامات للجمهوريين بمحاولة "سرقة أموال المتقاعدين"

اتهم بايدن الحزب الجمهوري بالسعي إلى تقويض وكالة الضمان الاجتماعي، متهمًا إياهم بمحاولة استخدام أموال المتقاعدين لتمويل التخفيضات الضريبية التي تصب في مصلحة الأثرياء والشركات الكبرى.

وقال:

"يريدون تدمير الصندوق حتى يتمكنوا من سرقته. إنهم يسعون لجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، والتي ستكلفنا 5 تريليونات دولار. ومن أين ينوون تغطية هذه التكلفة؟ من أموال المتقاعدين والمعاقين."

وأكد أن ما يجري لا يتعلق بالمعاشات فقط، بل يتعلق بـ "رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب"، محذرًا من أن كسر هذه الثقة يُعد ضربة قوية لأسس المجتمع الأميركي.

إدارة الضمان الاجتماعي ترد: تصريحات بايدن "كاذبة"

ردت إدارة الضمان الاجتماعي بسرعة على تصريحات بايدن، عبر منشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نافية جملةً وتفصيلًا ما وصفته بـ "الادعاءات الكاذبة".

وأكدت الإدارة أن ترامب "أكد مرارًا التزامه بحماية الضمان الاجتماعي"، وأنها استثمرت أكثر من 16.5 مليون دولار في تحديث الخدمات التكنولوجية للوكالة.

كما نفت الإدارة تسريح نصف طاقم قسم تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن مدفوعات غير سليمة بقيمة 72 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2022، بالإضافة إلى منح أكثر من مليوني مهاجر أرقام ضمان اجتماعي دون الحصول على تصريح عمل رسمي.

حملة احتجاجية ديمقراطية لحماية الضمان الاجتماعي

يتزامن خطاب بايدن مع انطلاق حملة وطنية يقودها الحزب الديمقراطي للاحتجاج على التخفيضات المحتملة في الضمان الاجتماعي.

وقد شهدت عدة ولايات أميركية مظاهرات شارك فيها المئات من المواطنين المطالبين بالحفاظ على حقوق المتقاعدين وذوي الإعاقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط مخاوف من أن تتحول قضية الضمان الاجتماعي إلى محور اشتباك سياسي رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.