أوكرانيا: الخسائر البشرية في الجيش الروسي تقترب من المليون منذ بداية الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 تواصل ارتفاعها، حيث بلغ عدد القتلى والمصابين حوالي 936 ألف جندي.

ووفقًا للبيان الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية، فإن القوات الروسية فقدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط أكثر من ألف جندي بين قتيل وجريح.

وأضافت الهيئة أن الجيش الأوكراني تمكن منذ بداية الحرب من تدمير أكثر من 10 آلاف دبابة، وآلاف المدرعات والمدافع الثقيلة، بالإضافة إلى مئات الطائرات الحربية والمروحيات.

كما شمل الدمار عددًا كبيرًا من الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والسفن الحربية، بل وحتى غواصة واحدة.

رغم أن هذه الأرقام يصعب التحقق منها بشكل مستقل، إلا أنها تعكس حجم المعارك المستمرة على مختلف الجبهات، والتكلفة البشرية والعسكرية الكبيرة التي تكبدها الطرفان، وبشكل خاص القوات الروسية.

التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات والهجمات المضادة، وسط محاولات من كل طرف للسيطرة على مساحات جديدة أو صد التقدم المعاكس، ما يطيل أمد الصراع ويزيد من فداحة الخسائر.