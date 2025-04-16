اتفاق استراتيجي جديد بين روسيا وإيران يدخل حيز التنفيذ وسط قلق غربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلن مجلس الاتحاد الروسي، وهو الجهة التشريعية العليا في البلاد، اليوم الأربعاء، مصادقته الرسمية على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع إيران، ما يعني أن المعاهدة أصبحت سارية المفعول رسميًا اعتبارًا من 16 أبريل 2025، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

الاتفاق الذي يمتد لعشرين عامًا كان قد وقع في يناير الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ويهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع ومواجهة التحديات العسكرية.

وينص على تنسيق الجهود بين الجانبين في التعامل مع التهديدات المشتركة، إلى جانب تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة سواء داخل أراضي الدولتين أو خارجها.

هذه الخطوة أثارت ردود فعل قوية في الغرب، خاصة في ظل تزايد القلق الدولي من مستوى التعاون العسكري بين موسكو وطهران، خصوصًا بعد اتهامات باستخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية الصنع في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

الاتفاقية تعد من أقوى مؤشرات التقارب بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت حساس دوليًا، حيث تسعى كل من روسيا وإيران إلى تعزيز تحالفاتهما لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة والعقوبات المفروضة عليهما.