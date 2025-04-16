الأمير هاري: فخور بميغان وسعادتي لا توصف بما تحققه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:33 صباحاً - في تصريح نادر يفيض بالدعم والحب، عبر الأمير هاري عن فخره الكبير بزوجته ميغان ماركل، مشيرًا إلى أنه يساندها بكل ما أوتي من قوة في مسيرتها بعد الابتعاد عن الحياة الملكية.

وجاءت كلماته بالتزامن مع عودة لافتة لميغان إلى دائرة الأضواء، بعد إطلاق وثائقي جديد على منصة "نتفليكس" إضافة إلى بودكاست بعنوان "اعترافات مؤسسة"، ومشروعها التجاري الجديد الذي يحمل بصمتها الشخصية.

وقال هاري في مقابلة مع مجلة People:

"أنا فخور جدًا بميغان كل ما تفعله يلهمني ويجعلني أدعمها أكثر، لقد صنعت طريقها بجهد وشغف، وسعادتي بها لا توصف".

منذ أن قرر الثنائي الانسحاب من مهامهما الملكية في عام 2020، لم يتوقف هاري عن إظهار دعمه الكامل لميغان، ورافقها في عدد من المناسبات العامة، مشيدًا بعملها واستقلاليتها.

وفي سياق منفصل، لا تزال معركة الأمير هاري القضائية مستمرة في بريطانيا، حيث يسعى لاستعادة حقه في الحماية الأمنية الممولة من الدولة أثناء زياراته للمملكة المتحدة.

وأعرب عن قلقه البالغ على سلامة زوجته وطفليه، آرتشي وليليبت، مشيرًا إلى أن قرار سحب الحراسة شكل ضغطًا عليه لمنعه من الابتعاد عن العائلة المالكة.

وأكد أن ما زاد من توتره هو ذكريات فقدانه لوالدته، الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة مأساوي عام 1997 أثناء مطاردة من قبل المصورين، وقال إن هذه التجربة ما زالت تلقي بظلالها على مشاعره تجاه أمن أسرته.

كما كشف أن بعض التفاصيل التي ظهرت خلال الجلسات القضائية كانت "صادمة" معبرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يضمن حماية عائلته خلال زياراته القادمة إلى بريطانيا.