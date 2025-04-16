انتقادات بايدن لإدارة ترامب.. انقسام وسياسات مثيرة للجدل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق في خطابه الأخير أن إدارة ترامب تسير في طريق مدمر محذراً من أن استمرار الانقسام في المجتمع الأمريكي بهذا الشكل سيؤدي إلى عواقب وخيمة وأشار بايدن إلى أن هذا الانقسام لم يسبق له مثيل، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها البلاد.

أطلق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انتقادات لاذعة للإدارة الجديدة مؤكداً أن سياساتها تفاقم الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي، حيث أعرب عن قلقه البالغ من تدهور الوضع السياسي وعلى أن استمرار الانقسام بهذا الشكل يهدد مستقبل البلاد.

وأكد بايدن أن هذا الانقسام بلغ مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مما يستدعي قلق عميق حول مستقبل الأمة وعبر عن أسفه لتأثير هذه السياسات على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد.

أكد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن السياسات الاجتماعية لإدارة ترامب تسببت في أضرار جسيمة خلال أول 100 يوم من رئاسته مشيراً إلى أن هذه الفترة كانت حافلة بقرارات مثيرة للجدل ونهج مثير للانقسام.