العالم اليوم - أرباح "جونسون آند جونسون" تقفز بـ 240% في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر أرباح "جونسون آند جونسون" تقفز بـ 240% في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:30 صباحاً - أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأميركية للمنتجات الدوائية ارتفاع أرباحها بأكثر من 3 أضعاف خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، متجاوزة التقديرات.

وبلغت أرباح الشركة حوالي 11 مليار دولار أو 4.54 دولار للسهم، مقارنة بـ 3.25 مليار دولار أو 1.34 دولار للسهم العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 240 بالمئة.

وكان المحللون قد توقعوا أن تسجل الشركة 2.58 دولار للسهم.

من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات جونسون آند جونسون خلال الربع الأول بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 21.9 مليار دولار مقارنة بـ 21.4 مليار دولار العام الماضي.