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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر لوكالة «رويترز» أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد اجتماعًا مع كبار مساعديه للأمن القومي، أمس الثلاثاء، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات التي ستجمع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يوم السبت المقبل.

تفاصيل الاجتماع في البيت الأبيض

وقال مصدر في البيت الأبيض، إن الاجتماع عُقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وهي غرفة يتم استخدامها بشكل دوري للحصول على إحاطات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

وأكد أن هذا المكان ليس غريبًا على ترامب، حيث يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل منتظم للاستفادة من الطابع الآمن للغرفة.

من جانبه، أكد مصدر ثانٍ أن الرئيس ترامب وفريقه ناقشوا الخطوات التالية في المحادثات النووية مع إيران، والتي كانت قد بدأت بجلسة تمهيدية يوم السبت الماضي.

يواصل المسؤولون الأمريكيون العمل على وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل.

هدف ترامب من المحادثات

وفي تصريحاتها للصحفيين، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الهدف الرئيسي للرئيس ترامب في هذه المحادثات هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضافت ليفيت أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام المفاوضات كأداة لضمان منع إيران من امتلاك قدرات نووية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ترامب يناقش البرنامج النووي الإيراني مع مساعديه قبل الجولة الثانية من المفاوضات

موقف إيران من المحادثات

من جانب آخر، تطرق المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، إلى محادثات عمان بين طهران وواشنطن، وأكد أن هذه المفاوضات ليست ذات طابع خاص أو منفرد، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار العديد من الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف خامنئي أن المفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعتبر خطوة من بين العديد من الخطوات، مشددًا على أنه لا ينبغي ربط القضايا الداخلية لإيران بالتقدم في المفاوضات.

خلال استقباله لعدد من كبار مسؤولي الدولة بمناسبة بداية العام الإيراني الجديد، قال خامنئي: "نحن لا نرى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط، ولا بتشاؤم مفرط... هناك خطوات تم اتخاذها بشكل جيد في المراحل الأولى، لكننا نُحذر من الإفراط في التفاؤل."

وأشار أيضًا إلى أنه في فترة المفاوضات السابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، كان هناك خطأ جسيم تمثل في ربط جميع القضايا الداخلية لهذه المفاوضات.

وحذر من أن مثل هذا النهج قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستثمارات في البلاد.

مفاوضات أخرى منتظرة

كانت الولايات المتحدة وإيران قد عقدتا جولة أولى من المفاوضات يوم السبت الماضي في سلطنة عمان، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، ومن المتوقع أن يتم عقد الجولة الثانية من المحادثات يوم السبت المقبل.