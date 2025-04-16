العالم اليوم - "إي آند" تعتمد توزيع أرباح نقدية بقيمة 83 فلسا للسهم عن 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:21 صباحاً - عقدت مجموعة "إي آند"، الثلاثاء، الاجتماعَ السنوي لجمعيتها العمومية؛ حيث وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 83 فلسًا "0.83 درهم" للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، ما يعزِّز التزامَ مجموعة "إي آند" بتقديم قيمة مضافة من خلال سياسة توزيع الأرباح التصاعدية لمساهميها، والتي تمَّ الإعلانُ عنها العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة "إي آند"، جاسم محمد بوعتابه الزعابي إن عام 2024 شكل محطةً فارقةً في مسيرة "إي آند"؛ حيث نجحنا في تحقيق نموٍّ متسارع وتقدُّم ملحوظ في استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية، إذ سجَّلت "إي آند" خلال عام 2024 إيراداتٍ موحدةً قياسيةً بلغت 59.2 مليار درهم، بنموٍّ قدره 10.1 بالمئة، وصافي أرباح قياسية بلغ 10.8 مليار درهم، بنموٍّ قدره 4.3 بالمئة.

وتابَع قائلا: أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للقرارات الاستراتيجية المهمة التي اتَّخَذها مجلس الإدارة، والتي شملت التوسع الجغرافي وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو القطاعات الرقمية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ساهمت في دعم الوضع المالي القوي للمجموعة، وفي الوقت ذاته وضعت "إي آند" في موقع متميز لاقتناص الفرص الجديدة وضمان تحقيق قيمة طويلة الأمد ومسْتدامة للعملاء والشركاء والمساهمين على حدٍّ سواء.

وأضاف أنه مع تطلعنا إلى المستقبل، تُواصِل "إي آند" التزامَها بالنمو والتحوُّل عبر 38 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وطموحنا الذي نضعه نُصْب أعيننا خلال هذه المسيرة هو الابتكار والريادة، وتمكين المجتمعات التي نقدِّم خدماتنا فيها، وسنواصل العمل لتوفير حلول رقمية تُسهم في تمكين مستقبل أكثر إشراقًا.

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند" إننا نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات عديدة ساعدتنا في تجسيد شعار "دايمًا في أكثر"، حيث حقَّقْنا المزيد من النمو والشغف بالتميز، مشيراً إلى أن هذا العام شكَّل فصلًا ناجحًا في رحلتنا التحولية، إذ واصلنا مسيرة التطور لنصبح مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة، عبر توسيع نطاق حضورنا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ليصل إلى 38 دولة، ما انعكس إيجابيًّا على أداء الشركة، وتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة.

وأعرب تطلع المجموعة إلى المستقبل برؤية واضحة تتمثل في مواصلة دفع حدود الابتكار والتعاون لتحقيق تأثيرٍ ملموسٍ من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأشار إلى أن عام 2025 سيكون محطةً لتأكيد الالتزام بالتحول الرقمي وتعزيز نطاق الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والشمول الرقمي والتكنولوجي.

وعززت "إي آند" عززت ريادتها العالمية من خلال استثمارات استراتيجية ومبادرات مؤثرة؛ حيث حصلت المجموعة على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" من قِبَلِ "براند فاينانس"، كما نجحت في توسيع منظومتها من خلال شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ مهمة.

وسجَّلَت "إي آند" صافي أرباح موحَّدة بقيمة 10.8 مليار درهم ، بزيادة قدرها 4.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة للتحول الاستراتيجي خلال الثلاث سنوات السابقة، ويعزِّز مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية.

وبلغت الإيرادات الموحَّدة 59.2 مليار درهم، بنموٍّ قدره 10.1 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في قطاعات الأعمال المختلفة، وارتفع إجمالي الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ليصل إلى 26.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 189.3 مليون مشترك، بزيادة قدرها 11.7 بالمئة مقارنةً بعام 2023.