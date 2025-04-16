العالم اليوم - ترامب: انخفاض أسعار جميع المنتجات تقريبا بما فيها البنزين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة "رسوما جمركية قياسية".

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، دون الكشف عن أي بيانات محددة.

وأظهرت بيانات حكومية أميركية صدرت في العاشر من أبريل انخفاضا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس.