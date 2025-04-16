العالم اليوم - طائرة إسرائيلية تسقط قنبلة قرب مستوطنة بالخطأ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:24 صباحاً - أسقطت طائرة إسرائيلية قنبلة قرب مستوطنة إسرائيلية على حدود قطاع غزة مساء الثلاثاء، نتيجة ما وصفه الجيش بـ"عطل فني".

وسقطت القنبلة قرب كيبوتس نير يتسحاق المجاور لجنوب غزة، الذي يبعد حوالي 3 كيلومترات عن الحدود.

والكيبوتس كلمة تطلق على التجمعات السكنية الإسرائيلية، التي تشبه المستوطنات لكنها تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "قبل قليل، سقطت ذخيرة من طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في طريقها إلى مهمة في قطاع غزة. سقطت الذخيرة في منطقة مفتوحة قرب نير يتسحاق بسبب عطل فني".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي نوع القنبلة، وأكد عدم وقوع إصابات نتيجة سقوطها، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق حاليا.

وقال متحدث باسم نير يتسحاق إن القنبلة سقطت في منطقة زراعية، وأضاف أنه على اتصال بالمسؤولين العسكريين ويتوقع إجراء تحقيق شامل.

وكانت نير يتسحاق إحدى القرى التي تعرضت للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، يبلغ عدد سكان الكيبوتس حوالي 550 نسمة.

وحسبما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في فبراير الماضي، عاد حوالي نصف سكان الكيبوتس فقط للعيش فيه حاليا.

وتعد هذه الواقعة نادرة لكنها ليست الأولى، ففي مايو من العام الماضي أسقطت مقاتلة إسرائيلية عن طريق الخطأ قنبلة على بلدة ياتيد المجاورة لنير يتسحاق، إلا أنها لم تنفجر، وانتشلتها القوات الإسرائيلية لاحقا.

وبعد شهر، انحرفت قذيفة دبابة إسرائيلية أطلقت في جنوب غزة عن هدفها وسقطت قرب السياج الحدودي، وألحقت شظاياها أضرارا بسيارة إسرائيلية وفقا للجيش.