العالم اليوم - عشرات الغارات الأميركية على مناطق عدة من اليمن

انتم الان تتابعون خبر عشرات الغارات الأميركية على مناطق عدة من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:26 صباحاً - قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ليل الثلاثاء، أن 30 غارة أميركية على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء وذمار في اليمن، خلال الساعات الماضية.

وشهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أميركية مديرية حرف سفيان في عمران.

كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أميركية تستهدف جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف، وشملت الهجمات مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.

والإثنين قالت جماعة الحوثي، المقربة من إيران، إن ضربات جوية أميركية حول صنعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29، وأعلنت أيضا إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9 ريبر".

ومنذ بدء حملة الضربات الجوية الأميركية المكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، قتل أكثر من 120 شخصا في اليمن وفقا لأرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الإثنين.

ولم تعلّق القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة، على الضربات، وهو ما يتماشى مع نهجها منذ حصلت على تفويض من البيت الأبيض بتنفيذ هجمات بشكل مستقل منذ بدء الحملة في 15 مارس.

كما لم توفر القوات الأميركية أي معلومات عن الأهداف التي تم قصفها، رغم إعلان البيت الأبيض أن أكثر من 200 ضربة قد نفذت حتى الآن.

وتقول واشنطن إنها ترد على هجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط، وتلك المرتبطة بإسرائيل.