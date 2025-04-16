"حماس" تثمن قرار حظر رئيس المالديف دخول الإسرائيليين إلى بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - ثمنت حركة "حماس" الفلسطينية مصادقة رئيس المالديف محمد معز على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده. ودعت دول العالم كافة إلى الاقتداء بموقف هذه الجمهورية.

وجاء في بيان الحركة: "نثمّن نحن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عاليا مصادقة رئيس جمهورية المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، ونعدّها خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح، تتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض للجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة".

وأضاف: "نحث دول العالم كافة على الاقتداء بموقف جمهورية المالديف، وغيرها من الدول التي انحازت لقيم العدالة التي يمثلها الحق الفلسطيني، والعمل على عزل الكيان الصهيوني المارق، وتدفيعه ثمن جرائمه وانتهاكاته الفاضحة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وصادق معز في وقت سباق من اليوم الثلاثاء على قرار برلماني يمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.

وأكد بيان الرئاسة المالديفية أن "هذا التصديق يعكس موقف الحكومة الثابت ردا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حكومة جزر المالديف تؤكد تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني". مشيرا إلى أن جزر المالديف تؤكد الدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي، وتظل تُعرب عن إدانتها الصريحة لأفعال تل أبيب عبر مختلف المنابر الدولية