نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب عازم على التحاور مع إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في محادثة هاتفية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عزمه على اعتماد الحوار مع إيران.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي دوري: "بالطبع، تستمر حملة الضغط الأقصى على إيران، ولكن كما تعلمون، أوضح الرئيس رغبته في رؤية تحاور وتشاور مع إيران، مع توضيح رؤيته ألا وهي أن إيران لن تتمكن أبدا من امتلاك سلاح نووي. وتحدث الرئيس اليوم هاتفيا مع سلطان عمان، الذي ساعد على تسهيل هذه المحادثات. وشكره على ترتيب أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على ضرورة أن تنهي إيران برنامجها النووي من خلال التفاوض".

وأضافت أن البيت الأبيض سيصدر في وقت لاحق بيانا مكتوبا حول المحادثة الهاتفية.

وتابعت: "كما ناقش الزعيمان العمليات العسكرية الأمريكية الجارية ضد الحوثيين، وأكدا أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا إلى أن يوقفوا هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر".

وحول المحادثات الإضافية يوم السبت بين المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف والممثل الإيراني، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس لديها ما تضيفه بهذا الشأن بما أن هذه المحادثات جارية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء بأن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع سلطان ناقشا خلاله سبل دعم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

يذكر أن العاصمة العُمانية مسقط شهدت السبت الماضي مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث ترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس ويتكوف الوفد الأمريكي. وركزت المحادثات على الملف النووي وسبل تخفيف التوتر بين البلدين.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستعقد في سلطنة عمان في 19 أبريل المقبل.

كما أكدت الوزارة الإيرانية، في بيان منفصل أن المحادثات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة