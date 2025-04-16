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أحمد جودة - القاهرة - تعزيز العلاقات المصرية الكويتية: أبرز نقاط البيان المشترك بعد زيارة السيسي

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى الكويت في الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع أمير الكويت، حيث تم استعراض العلاقات القوية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مع التأكيد على الالتزام المشترك بحماية الأمن القومي العربي.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية، الاستثمارية، الطاقة، والبنية التحتية.

تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأشاد الجانب الكويتي بالنهضة التنموية في مصر، مشيرًا إلى خطط دولة الكويت لتنفيذ استثمارات في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والتعليم والصحة.

التركيز على القضايا الإقليمية والدولية

فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد البيان دعم الجانبين لحل النزاعات عبر الحوار والتسوية السلمية، وشددا على ضرورة الوقف الكامل للأعمال العدائية في غزة، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أشارا إلى أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر حل النزاعات السياسية في سوريا وليبيا، وكذلك دعم الاستقرار في السودان واليمن.

دعم التعاون في المحافل الدولية

على الصعيد الدولي، ثمن الجانبان الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

كما شدد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر في القضايا الدولية مثل تحسين المناخ الاستثماري في مصر وحماية الحقوق المائية.

التأكيد على دعم القضايا العربية

في ختام الزيارة، أكد الرئيس السيسي وأمير الكويت التزامهما المستمر بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مع التأكيد على دعم أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقدير مصر للدور الرائد لدولة الكويت في تعزيز هذا الاستقرار.

التقدير والامتنان

وفي ختام الزيارة، عبر الرئيس السيسي عن شكره وتقديره لأمير الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمستوى التعاون الذي تم التوصل إليه خلال الزيارة.