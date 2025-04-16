نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكويت تعلن عن عزمها تنفيذ استثمارات فى الاقتصاد المصرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في الفترة من 14 إلى 15 إبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء البيان ليؤكد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون

خلال الزيارة، عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أمير دولة الكويت، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين المصري والكويتي.

شهدت الجلسات نقاشات معمقة حول تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جوانب التعاون المشترك في عدة مجالات هامة، على رأسها الأمن القومي العربي. وتم التأكيد على أهمية حماية أمن البلدين ومصالحهما المشتركة، بما يسهم في استقرار المنطقة.

التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت

ركزت المباحثات على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أن هناك نموًا مطردًا في هذه المجالات.

وأشاد الجانبان بما تحقق من تقدم في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والثقافة، والسياحة. كما اتفقا على تعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

النهضة الكويتية والشراكة الاقتصادية

أثنى الرئيس السيسي على النهضة التنموية التي تشهدها الكويت في إطار رؤية الكويت 2035، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كافة المجالات.

كما عبر عن شكره العميق لدولة الكويت على الرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في الكويت. من جانبه، أكد أمير الكويت على الجهود المبذولة في تحسين المناخ الاستثماري في مصر، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدًا استعداد بلاده للاستثمار في عدة قطاعات في الاقتصاد المصري.

التعاون المشترك وتطوير الاستثمارات

أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات كويتية جديدة في مصر، مؤكدًا اهتمامه بمجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

كما تم التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين التي انعقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي، مع التحضير لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة في المستقبل القريب.

المنتدى الاستثماري المصري الخليجي

في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي هذا العام.

وأكد على أهمية مشاركة الكويت الفعالة في أعمال المنتدى، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.