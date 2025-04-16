بيان مشترك مصري كويتي: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - صدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، التي تمت خلال الفترة من 14 إلى 15 إبريل 2025.

جاء البيان ليعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. كما جاء في البيان أن الزيارة تمت تلبية لدعوة كريمة من أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيسين

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين المصري والكويتي.

شهدت المناقشات تبادلًا معمقًا حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية والراسخة بينهما. تم الإشادة بتلك العلاقات الوثيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وجرى التأكيد على التعاون المشترك في مجالات متعددة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي العربي وحمايته.

تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

ركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين في عدة قطاعات رئيسية مثل الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، والسياحة.

أكد الجانبان على التقدم المحرز في هذه المجالات، مشيرين إلى النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما يعكس التزامهما العميق بتحقيق مصالح مشتركة في مختلف هذه القطاعات.

النهضة الكويتية ودعم الجالية المصرية في الكويت

أشاد الرئيس السيسي بالنهضة التنموية التي تشهدها دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به الكويت في تحسين بيئة الاستثمار.

كما عبر عن شكره العميق للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت. كما أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الفترة المقبلة، والعمل على تسريع وتيرة التعاون في المجالات المختلفة.

مخرجات اللجنة المشتركة ومتابعة التحضيرات المستقبلية

أطلع الجانبان على مخرجات اللجنة المشتركة الكويتية المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 بالقاهرة، وأكدوا على أهمية التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة في المستقبل القريب.

كما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات تنفيذية من قبل المسؤولين في البلدين من أجل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

الاستثمار الكويتي في مصر والمشاركة في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي

أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية التي حققتها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر وفقًا لرؤية مصر 2030.

كما عبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

ورحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري الخليجي هذا العام، وأكد على مشاركة الكويت الفعالة في هذا المنتدى لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، مع بناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي المصري إلى القاهرة في أبريل 2025.

التزام البلدين بالشراكة المستدامة

وفي الختام، أكد البيان المشترك على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية المستدامة لشعبيهما ويعزز من أمن واستقرار المنطقة العربية.