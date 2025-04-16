نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تطلق نداءً عاجلًا: "غزة تستصرخكم".. دعوة لأسبوع غضب عالمي ورفض للدعم الأميركي للاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداءً عاجلًا للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، للمشاركة في أسبوع عالمي تحت عنوان "غزة تستصرخكم"، دعمًا لأهالي القطاع المحاصر ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر.

أيام غضب عالمي وإضراب نقابي مرتقب

في بيان رسمي، دعت حماس إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة "أيام غضب عالمي"، في وجه الاحتلال الإسرائيلي واحتجاجًا على الدعم الأميركي اللامحدود له.

كما ثمّنت الحركة الدعوات الشعبية والنقابية العالمية الداعية إلى الإضراب، داعيةً إلى الاستجابة لها عبر جعل يوم الثلاثاء المقبل يومًا للإضراب النقابي تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يمنع الإمدادات الأساسية للأسبوع السابع

وفي بيان منفصل، حمّلت حركة حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار منع دخول المواد الأساسية إلى غزة للأسبوع السابع على التوالي، مؤكدة أن هذا المنع المتعمّد يندرج ضمن "جريمة إبادة جماعية ممنهجة" ضد أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي، والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة.

الأمم المتحدة: الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ خلال 18 شهرًا منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن المعابر مغلقة منذ 45 يومًا متواصلة، في أطول فترة انقطاع للإمدادات منذ بدء العدوان.

بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن شعب غزة "منهك من التهجير والفظائع اليومية وصراع البقاء"، مؤكدة أن أكثر من 400 ألف شخص قد تم تهجيرهم منذ منتصف مارس الماضي فقط.

وشدّدت المفوضية على أن "الفظائع الإسرائيلية لا يمكن التسامح معها بأي شكل"، في ظل استمرار الحصار، ومنع دخول المساعدات، وتفاقم الجوع والمرض في كافة أنحاء القطاع.

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 167 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان

وفي أحدث الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في 18 مارس إلى 1630 شهيدًا، وإصابة 4302 آخرين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دعم أميركي مطلق للعدوان.

نداء أخير من حماس: "غزة تستصرخ ضمائركم"

واختتمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على أن "صرخات الأطفال، وأنين الجرحى والمرضى، وآهات الجوعى والمشردين، تستصرخ ضمائر الأحرار في كل العالم"، داعيةً إلى تحرك عاجل وموحد لكسر الحصار ووقف المجازر بحق المدنيين.