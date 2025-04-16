أبو عبيدة: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنهم "فقدوا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، وأنهم يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة".

وفي تغريدات نشرها عبر صفحته على "تلغرام"، قال أبو عبيدة: "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضاف أبو عبيدة: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وتأتي هذه التطورات بعد أن بثت كتائب "القسام" يوم السبت الماضي، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر عيدان، انتقد فيها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ "الدكتاتور".

وفي رسالته، عاتب ألكسندر عيدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال في التسجيل: "نحن نعتقد حقا أننا سنعود إلى بيوتنا أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل"، مضيفا أن حكومة نتنياهو تخلت عن الأسرى وعرقلت تنفيذ صفقة تبادل وافقت عليها حركة حماس.

واتهم عيدان القيادة الإسرائيلية بـ "تضييع الفرص"، مشيرا إلى أن الصفقة التي أحبطتها إسرائيل كانت ستشمل الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كان قد حذر في الرابع من أبريل الجاري، من أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة".

وأضاف حينها: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وأشار أبو عبيدة إلى أنه "إذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم"، مردفا: "وقد أعذر من أنذر".

وشدد أبو عبيدة على أن "حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".