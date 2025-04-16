نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم لاذع من لابيد على نتنياهو مستندا إلى قضية "قطر غيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصف حكومته بأنها "إجرامية وتمثل تهديدا لكل مواطن في إسرائيل".

وجاءت تصريحات لابيد في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، حيث قال: "إلغاء اجتماع أمني بسبب تهديد من وزير متطرف هو انتهاك صارخ لأمن الدولة. هذه الحكومة الإجرامية تعرض حياة المواطنين للخطر".

وأضاف: "هذه محاولة أخرى لا أساس لها من الصحة لتحويل الأنظار عن قضية الأموال القطرية (قطر غيت)، وإلقاء اللوم على الجهة التي تقوم بالتحقيق".

وتأتي تصريحات لابيد امتدادًا لانتقاداته السابقة قبل أسبوع، عندما اتهم نتنياهو بـ "تعريض مصادر استخباراتية للخطر" لمنع يوناتان أوريتش من الشهادة، واصفًا سلوك رئيس الوزراء بـ "الإجرامي".

وكان لابيد قد هاجم نتنياهو سابقًا بعد قرار محكمة إسرائيلية بالإفراج عن مساعديه، يوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين، ووضعهما رهن الإقامة الجبرية لمدة أسبوعين. وذلك في إطار قضية "قطر غيت"، التي تتهم فيها الشرطة مسؤولين في مكتب نتنياهو بـ "الترويج لمصالح قطرية