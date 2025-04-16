نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستخبارات الروسية: أهداف روسيا في أوكرانيا لن تتغير قيد أنملة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين مجددا أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تتغير، وتتلخص بنزع سلاحها وإعلانها الحياد واجتثاث النازية منها.

وقال ناريشكين في حديث للصحفيين في أعقاب لقائه مع الرئيس البيلاروسي في مينسك اليوم: "بالنسبة لأهداف روسيا الاستراتيجية فهي ذاتها، وتشمل الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية منها ونزع سلاحها وإلغاء جميع القوانين المناهضة لروسيا ولتي تبنتّها بعد الانقلاب على السلطة في كييف عام 2014".

وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تعترف أيضا دون قيد أو شرط بسيادة روسيا على المناطق الخمس التي انضمت إلى روسيا.

ولفت ناريشكين إلى أن الأجهزة الأمنية الخاصة في روسيا وبيلاروس واجهتا التطلعات العدوانية من جانب الدول غير الصديقة، وأنجزت الكثير في هذا المجال.

وأضاف أن نظام كييف له مصلحة في استمرار النزاع من أجل البقاء في السلطة وعدم تحمل المسؤولية أمام الشعب الأوكراني عن قراراته الإجرامية.

وقال: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار النزاع، وندرك سبب ذلك. في ظل هذه الظروف فقط ستبقى حكومة كييف الحالية ولن تحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".

وتابع أنه في حال عدوان "الناتو" على اتحاد روسيا وبيلاروس فإن الضرر الأكبر سيلحق بالحلف بأكمله، ولا سيما ببولندا ودول البلطيق.

وكشف أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص وتُلوّح بأسلحتها باستمرار. بل أن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروس ومقاطعة كالينينغراد الروسية، وترغب الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا مؤسف".

وتابع: "يجب أن يفهموا رغم أنهم لم يفهموا بعد، أنه في حال العدوان من جانب "الناتو" على دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتكتل بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار في الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة تجريان حوارا مكثفا على مختلف المستويات، وأن "واقع الاتصالات في حد ذاته إيجابي، ويختلف بشكل كبير عما كان في عهد الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن