العالم اليوم - نية بوتين في أوكرانيا.. مساعدو ترامب يضغطون بـ"نصيحة الشك"

انتم الان تتابعون خبر نية بوتين في أوكرانيا.. مساعدو ترامب يضغطون بـ"نصيحة الشك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:29 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحثون على اتخاذ نهج أكثر صرامة مع موسكو.

وبحسب الصحيفة، ينصح عدد من كبار مساعدي ترامب بأن يكون أكثر تشككا في رغبة موسكو في السلام مع أوكرانيا، مجادلين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُبدِ بعد اهتماما حقيقيا بوقف القتال.

وقد أوصت المجموعة، التي ذكر مسؤولون أميركيون أنها تضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث أوكرانيا كيث كيلوغ، بتوخي المزيد من الحذر في التعامل مع بوتين، وباتباع نهج أكثر صرامة تجاه مطالب موسكو بتنازلات إقليمية من كييف.

ومع ذلك، لا يزال ترامب، منحازا إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يعتقد أن بوتين يريد تحقيق السلام بعد لقائه به مرتين في موسكو، وفقا للمسؤولين.

وحتى مستشارو ترامب الذين يُفضّلون نهجا أكثر صرامة تجاه موسكو يُؤيّدون هدفه المتمثل في وقف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات.

لكن الهجوم الصاروخي الباليستي الروسي، الأحد، والذي أسفر عن مقتل 34 مدنيًا وإصابة 100 آخرين في مدينة سومي الأوكرانية، أبرز الخلافات بين كبار أعضاء فريق ترامب.