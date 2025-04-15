3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون عريضة تدعو لإعادة المحتجزين ووقف الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - وقّع 3500 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تدعو إلى إعادة المحتجزين في قطاع غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب بشكل فوري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأكاديميين الإسرائيليين يؤكدون أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، نقلًا عن الأكاديميين الإسرائيليين، تأكيدهم أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.

جاء ذلك بالتزامن مع توقيع عدد من رؤساء "الموساد" السابقين على عريضة تُطالب بإنهاء الحرب في غزة.

إذ طلب أكثر من 250 من متقاعدي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، و150 طبيبًا من قوات احتياط الجيش الإسرائيلي، بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين، والوحدة 8200، وسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي.

وبادر أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين إلى التوقيع على عريضة مفتوحة يُعبّرون فيها عن دعمهم لعريضة الطيارين الإسرائيليين، الذين أثاروا ضجة في الجيش الإسرائيلي بمطالبتهم بالتركيز فقط على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني فورًا، بحسب "يديعوت أحرونوت".