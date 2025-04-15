ويتكوف: الاتفاق مع إيران يتوقف على تفاصيل تخصيب اليورانيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:34 صباحاً - قال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع فوكس نيوز أمس الاثنين "سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك"، بحسب "رويترز".

والسبت الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان، واتفقتا على استئنافها الأسبوع المقبل. وتهدف المحادثات إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران وواشنطن أعلنتا إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان يوم السبت، واتّفقتا على استئنافها هذا الأسبوع.

وكان ويتكوف على رأس وفد الولايات المتحدة خلال محادثات مع إيران في العاصمة العمانية مسقط ناظره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتهدف واشنطن إلى وقف أنشطة طهران الحساسة في تخصيب اليورانيوم، والتي تعتبرها إلى جانب إسرائيل وقوى أوروبية، سبيلاً لامتلاك سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين إنه "سيحل المشكلة الإيرانية، لأنها سهلة الحل"، ودعا طهران إلى التخلي عن سعيها لامتلاك سلاح نووي وإلا "ستواجه ردًا قاسيًا"، ولم يستبعد "قصف مواقعها النووية"، في حال فشل المفاوضات.