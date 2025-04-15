العالم اليوم - الفيفا يستعين بـ12 حكما عربيا في مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 05:18 صباحاً - استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ووقع اختيار الفيفا على أربعة حكام رئيسيين من المنطقة العربية، وهم الإماراتي عمر آل علي والجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم والقطري سلمان فلاحي.

كما اختار الفيفا أربعة حكام مساعدين من دولتين عربيتين، وهم رمزان النعيمي وماجد الشمري من قطر بالإضافة إلى مقران غوراري وعباس أكرم زرهوني من الجزائر.

وسيتولى أربعة حكام عرب مهام حكم الفيديو المساعد في مونديال الأندية وهم المصري محمود عاشور والقطري خميس المري والمغربي حمزة الفارق والإماراتي محمد عبيد خادم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقررة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو و13 يوليو في 12 ملعباً بمختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتم اختيار 117 حكما بواقع 35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 حكم فيديو من 41 اتحادا وطنيا عضوا بالفيفا، بعد عملية إعداد شاملة تخللتها حلقات دراسية مع حُكام الاتحاد الدولي للعبة، من جميع الاتحادات القارية الستة.

وسيتم وضع كاميرات على أجسام الحكام خلال مباريات البطولة، على أن تكون لقطات تلك الكاميرات جزءاً من البث المباشر والحصري الذي ستنقله منصة "دازن" إلى الجمهور في كافة أنحاء العالم.

وأكد رئيس لجنة حكام الفيفا، بييرلويجي كولينا، أن المشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية ستكون "مصدر فخر واعتزاز" للحكام الذين وقع عليهم الاختيار.