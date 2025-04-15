العالم اليوم - قبل وبعد.. "صورة صادمة" لقرية سويت بالأرض في شمال غزة

انتم الان تتابعون خبر قبل وبعد.. "صورة صادمة" لقرية سويت بالأرض في شمال غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أبريل 2025 04:20 صباحاً - سوّت القوات الإسرائيلية قرية في شمال غزة بالأرض في الأيام التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام.

وقال موقع "إيه بي سي نيوز" الأميركي إن قرية أم النصر تعدّ مثالا على وتيرة وشدة عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة.

وسوّى الجيش الإسرائيلي قرية أم النصر بالأرض بين 29 و31 مارس، وفقا لصور أقمار اصطناعية حللتها شبكة "ABC News".

وتقع القرية المدمرة داخل المنطقة الأمنية التي فرضها الجيش الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 19 يناير.

وبدأت إسرائيل في توسيع المنطقة الأمنية القائمة بالفعل في شمال غزة يوم 4 أبريل.

وراجعت الشبكة الأميركية صورتين عاليتي الدقة من Planet Labs، إحداهما التُقطت في 29 مارس والأخرى في 31 من الشهر نفسه.

في الصورة الأولى، تبدو قرية أم النصر سليمة في معظمها، ولكن في الصورة الثانية، يبدو أن جميع المباني الظاهرة قد سُوّيت بالأرض.