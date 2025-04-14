العالم اليوم - مقترح إسرائيلي جديد يصطدم بـ"الخطوط الحمر" لحماس

انتم الان تتابعون خبر مقترح إسرائيلي جديد يصطدم بـ"الخطوط الحمر" لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 11:28 مساءً - قالت مصادر إعلامية، مساء الإثنين، إن مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن "مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار".

وأضافت أن "مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظران ردها في أقرب فرصة".

هذا وقال مراسل "دوت الخليج"، نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع على اجتماعات القاهرة، إن "المقترح الإسرائيلي مختلف كليا عن المقترح المصري".

وأبرز أن المقترح الجديد يشترط نزع سلاح حماس ويقلص مدة الهدنة إلى 45 يوما فقط بدلا من 70 يوما.

وتابع: "كما أنه (المقترح) يقضي بإعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع بدلا من انسحابها".

من جهته، أوضح قيادي في حماس أن إسرائيل اقترحت تمديد الهدنة لمدة 45 يوما على الأقل مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.



واعتبر المسؤول في حماس أن المقترح الإسرائيلي يتجاوز "الخطوط الحمر".

وعقب ذلك، أصدرت حماس بيانا جاء فيه أنها "تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وستقدم ردها عليه في أقرب وقت".



وأكملت: "الحركة تجدد تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات إسرائيل من قطاع غزة".

يأتي ذلك فيما كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات رهائن في غزة أن "عمليات تفاوض مكثفة تجري حاليا لإعادة أبنائهم".