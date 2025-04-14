العالم اليوم - استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 09:24 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الإثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية.

ونقلت وكالة "وام" عن الهيئة قولها في بيان: "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا .. في رعاية الله وحفظة