الاتحاد الأوروبي يستعد للحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 07:41 مساءً - كشفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد تحضير الحزمة السابعة عشرة من العقوبات، مشيرة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنها في شهر مايو القادم.

حيث تحدثت كالاس خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس في لوكسمبورغ: "من الواضح أننا بصدد التحضير للحزمة السابعة عشرة من العقوبات، التي ستتضمن أسطول الظل وعناصر أخرى، تمهيداً لإضافتها إلى جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو القادم".

ورداً على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستتضمن حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، أكدت كالاس أن "النقاشات لا تزال مستمرة، لكن كما تعلمون، فإن فرض أي عقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27، وبالنسبة لرأيي الشخصي، أعتقد أنه يجب أن تكون حزمة العقوبات قوية قدر الإمكان"، حسب تعبيرها.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الاقتصادية والشخصية ضد روسيا في 24 فبراير.