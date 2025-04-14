العالم اليوم - وشم عربي على يد جورجينا رودريغيز.. ماذا كتبت؟

انتم الان تتابعون خبر وشم عربي على يد جورجينا رودريغيز.. ماذا كتبت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 06:29 مساءً - كشفت جورجينا رودريغيز شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن وشم جديد كتبته باللغة العربية على يدها.

ونشرت رودريغيز على تطبيق إنستغرام صورة ليدها وظهر الوشم مكتوبا باللغة العربية ": "وابعد عنا الشر آمين ". وأثار الوشم ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصورة جورجينا وهي تمسك حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي تزيّنت بخاتم ماسي ضخم وساعة مرصعة بالألماس، فيما بدا الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها. ومنذ انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، تقيم جورجينا معه في العاصمة السعودية الرياض. وقد دأبت منذ ذلك الحين على مشاركة متابعيها تفاصيل متعددة من حياتها اليومية في المملكة، كما أبدت تفاعلًا مع الثقافة المحلية، سواء من خلال الأزياء أو المناسبات أو استخدام اللغة العربية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وشم عربي على يد جورجينا رودريغيز.. ماذا كتبت؟ .. في رعاية الله وحفظة