الاحتلال يفاقم جرائم الإبادة الجماعية فـي غزة .. والقطاع على وشك «جوع شديد للغاية»

وفد حماس بالقاهرة للتباحث فـي وقف النار

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

فاقمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» من جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزَّة، مرتكبةً المزيد من المجازر بحق المدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية؛ ما رفع محصلة الشهداء منذ 18 مارس الماضي ـ وحتى إعداد الخبر ـ إلى 1522 مدنيًّا، بينما أصيب 3834 آخرون بجروح متفاوتة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» نفَّذ عمليات نسف لمبانٍ في الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزَّة. وقصفت الطائرات المروحية «الإسرائيلية» منازل فلسطينيين وأطلقت نيرانها في المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزَّة.

وقصفت طائرات الاحتلال منطقة «العطار» غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اقتراب غزَّة من «الجوع الشديد للغاية»، فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الحصار «الإسرائيلي» المتواصل وإغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان صحفي: «مع استمرار حصار السُّلطات «الإسرائيلية» على غزَّة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد».

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق قوات الاحتلال معابر قطاع غزَّة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.

سياسيًّا قال مسؤول كبير في حركة حماس إن وفد الحركة في القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع الوسطاء المصريين.

وقال «نأمل أن يؤدي اللقاء إلى تقدُّم حقيقي نحو اتفاق ينهي الحرب والعدوان ويضمن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزَّة».