ترحيب عربي ودولي باستضافة سلطنة عمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة

الرياض ـ عواصم ـ وكالات: لقيت استضافة سلطنة عمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا؛ حيث رحَّب معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات، والذي يؤكِّد على نهجها الحكيم في تعزيز لغة الحوار وبناء جسور التفاهم بين الدول وحرصها الدائم والمستمر على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال معاليه في بيان: إنَّ دول مجلس التعاون تسعى دائمًا من خلال علاقاتها الوثيقة والمتينة مع الدول إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتقديم المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة والعالم، وبذل جميع الجهود لدفع استقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب معاليه عن تطلعاته بأن تُسفر هذه المحادثات البنّاءة إلى نتائج جيدة تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحَّبت المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات مؤكِّدة دعم المملكة لهذه الجهود، ولاتباع نهج الحوار سبيلًا لإنهاء كافة الخلافات الإقليمية والدولية.

وعبَّرت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تطلعها لأن تُفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأميركية إلى دعم العمل المشترك؛ لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ورحبت مملكة البحرين الشقيقة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات وأكَّدت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم تقديرها للجهود الدبلوماسية العُمانية، ودعمها للمبادرات الرامية إلى حلّ الخلافات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وأن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورحَّبت دولة قطر الشقيقة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات مثنية على الروح الإيجابية التي سادت المحادثات وتصريحات الطرفين بشأنها، إلى جانب الدور البنَّاء الذي قامت به سلطنة عُمان في هذا السياق.

وأكدت دولة قطر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل لنهج الدبلوماسية والحوار لحل كافة القضايا العالقة بين أميركا وإيران في إطار إيمانها الراسخ بأهمية توطيد الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

كذلك أعربت دولة الكويت الشقيقة عن ترحيبها، مشيدةً بمساعي سلطنة عُمان الحميدة وجهودها الدبلوماسية التي من شأنها أن تُسهم في تعزيز السِّلم والأمن والاستقرار في المنطقة.‏‏

وثمَّنت دولة الكويت في بيان صادر عن وزارة الخارجية هذه الخطوة الإيجابية، مؤكِّدةً دعمها وإيمانها بمسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ورحَّبت كذلك المملكة الأردنية الهاشميّة باستضافة سلطنة عُمان المحادثاتٍ رفيعة المستوى.. وأكَّد الأردن على دعمه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حلِّ النزاعات عبر الحوار، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمِّنًا دور سلطنة عُمان في عقد هذه المحادثات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحَّبت جمهورية مصر العربية باستضافة سلطنة عُمان المحادثات وثمَّنت دور سلطنة عُمان البنَّاء والحيوي والمستمر في دعم التوصل لحلول سياسية وسلمية في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة والعمل على خفض التوترات السياسية. وأكدت جمهورية مصر العربية في بيانها على دعمها الكامل للجهود العُمانية الصادقة ولكل الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار، وهو نهج طالما تنادي به مصر في ظل قناعتها الكاملة بأنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تموج بالمنطقة وأن سياسة التصعيد والتوتر لا تزيد الوضع في المنطقة إلا اشتعالًا.

وقدَّرت جمهورية مصر العربية النهج التعاوني الذي يبديه الطرفان الأميركي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض، وبما يسمح بالتوصل إلى حلول تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

وتتطلع إلى توصل الطرفين إلى اتفاق يراعي اهتماماتهما، ويضمن الأمن والاستقرار لدول الجوار الشقيقة في منطقة الخليج العربي، وتأمل أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة. وفي واشنطن أعربت حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن شكرها العميق لسلطنة عُمان لاستضافتها المحادثات.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، أجرى محادثات في مسقط مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، باستضافة من معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية.

وأكد البيان أن المناقشات كانت إيجابية وبنَّاءة للغاية وتُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الجانبين اللذين اتفقا على عقد اجتماع آخر يوم السبت المقبل.

وأعرب معالي الدّكتور عباس عراقجي وزيرُ الخارجية الإيراني عن شكره لسلطنة عُمان على استضافتها المحادثات في مسقط وجهودها في الوساطة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال معاليه: «أجرينا جولة بنَّاءة وواعدة من المحادثات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، واستضافها وتوسَّط فيها معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان».

ولفَتَ معاليه إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة هذه الجهود خلال الأيام القليلة المقبلة.