عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان بغزة

«إسرائيل» تقدم على قصف مستشفيين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً العشرات من الشهداء والجرحى في تواصل العدوان على القطاع حيث أقدمت قوات الاحتلال على قصف مستشفيين. واستهدفت طائرات «إسرائيلية» بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزَّة ما أسفر عن تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ. واضطر عشرات الجرحى والمرضى لافتراش شوارع محيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزَّة بعد القصف «الإسرائيلي». وفي وقت متزامن قصفت طائرات الاحتلال خيمة داخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية التي جرى اقتحامها وقصفها ٣٦ خلال الحرب على القطاع. وفي خان يونس استشهد مدير مركز شرطة غرب خانيونس المقدم محمد أحمد الدرباشي، جراء قصف الاحتلال منزله غرب المدينة. كما استشهد أحمد أبو محسن في قصف من مسيَّرة «إسرائيلية» على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة. وفي وقت سابق استشهد ثلاثة بقصف منزل عائلة شراب في منطقة حي المنارة شرقي مدينة خان يونس. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لعدد كبير من أحياء خان يونس الجنوبية. وأعلن الاحتلال إكمال السيطرة على محور موراج شمال مدينة رفح التي أصبحت معزولة بشكل كامل عن باقي القطاع. ووسط قطاع غزَّة وسع جيش الاحتلال من أوامر الإخلاء لتشمل شمال مُخيَّم النصيرات. إنسانيًّا حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزَّة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع انهيار الأوضاع المعيشية في القطاع المحاصر. وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا في بيان إن جميع الإمدادات الأساسية باتت على وشك النفاد، ما يعني أن «الأطفال الرضع سيذهبون إلى النوم جائعين». وأضافت أن الحصار «الإسرائيلي» المستمر منذ ستة أسابيع والذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية أدَّى إلى اختفاء المخزونات الغذائية وإغلاق المخابز وانتشار الجوع بشكل مقلق بين السكان. وشددت المسؤولة الأممية على أن الاستجابة الدولية العاجلة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة الملايين داخل القطاع.