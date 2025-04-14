واشنطن ـ ا.ف.ب: قال المبعوث الأميركي كيث كيلوج لصحيفة تايمز البريطانية إن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة بـ»برلين ما بعد الحرب العالمية الثانية» مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع الحرب أعربت دول عدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة عن دعمها فكرة أن يكون هناك وجود عسكري أوروبي لحفظ السلام في أوكرانيا، واقترحتا أن تكونا جزءًا منه بمجرد انتهاء الصراع. وفي مقابلة نشرتها صحيفة تايمز وصف الجنرال كيلوج الوضع في أوكرانيا قائلًا «يمكن تقريبًا أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أميركية».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأميركي يقترح حلا بأوكرانيا شبيها بما حصل فـي برلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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