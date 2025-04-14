حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - ترامب ما يجري في أوكرانيا هو "حرب بايدن، وليست حربي"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما يجري في أوكرانيا هو "حرب بايدن، وليست حربي"، مشيرا إلى أن فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية بـ"السماح لهذه المهزلة بالبدء".

وأضاف ترامب: "لقد وصلتُ إلى هنا (إلى الرئاسة) للتو، ولمدة أربع سنوات خلال فترة ولايتي، لم أجد أي مشكلة في منع حدوثها. كان الرئيس فلاديمير بوتين، والجميع، يحترمون رئيسكم! لم يكن لي أي علاقة بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار".

وتابع: "لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، وقد كانت كذلك، من نواحٍ عديدة، لما حدثت تلك الحرب المروعة أبدا".

وشدد على أن "الرئيس زيلينسكي والمحتال جو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية في السماح لهذه المهزلة بالبدء. كانت هناك العديد من الطرق لمنعها من البدء على الإطلاق. لكن هذا أصبح من الماضي. الآن علينا أن نوقفها، وبسرعة. يا له من أمر محزن!".

وفي وقت سابق، شن زيلينسكي هجوما جديدا على الولايات المتحدة في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قائلا إن أمريكا تحافظ على "لهجة حوار دافئة" مع روسيا على حساب الجانب الأوكراني. وفي رأيه، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى موقف موحد في دعم كييف.