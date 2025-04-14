حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - بيسكوف أوروبا لا تميل للبحث عن مسارات سلمية للمفاوضات مع أوكرانيا ، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس تشير إلى أنه من مؤيدي تشديد المواقف في نزاع أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا للإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع للصحفيين، ردا على تصريحات ميرتس بأمن إمكانية تسليم صواريخ ألمانية من طراز "تاوروس": "بشكل عام، وبناء على تصريحات السيد ميرتس، فهو مؤيد لتشديد المواقف ومؤيد للخطوات المختلفة التي من شأنها أن تؤدي حتما إلى المزيد من تصعيد الوضع حول أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل الوصول إلى مسارات سلمية للمفاوضات، بل تميل إلى "الدفع نحو استمرار الحرب".

وكان زعيم كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي ميرتس قد أشار في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية إلى إمكانية قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "تاوروس"، لكنه قال إنه يتعين الاتفاق على ذلك مع الشركاء الأوروبيين.