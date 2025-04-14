أوكرانيا تدعو قادة أوروبا للاستثمار في تطوير نظام الدفاع الجوي الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - دعا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيكا شركاءه الأوروبيين إلى الاستثمار في تطوير الدفاع الجوي الأوكراني، وتزويد نظامه بالذخائر والصواريخ.

وأوضح بيان نشرته الوزارة على قناتها في "تلجرام" أن سيبيكا طلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية من خلال توفير أنظمة إضافية، وصواريخ، وقذائف، وقطع غيار.

كما استعرض الوزير "التقدم" الذي أحرزته أوكرانيا في تطوير نظام دفاع جوي استراتيجي، ودعا الدول الأوروبية إلى الاستثمار في هذا البرنامج لتسريع تنفيذه، حسب البيان.

من جانبه، كشف جيرمان سميتانين، الوزير الأوكراني المكلف بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، أن بلاده تعمل على مشروع لإنتاج نظام دفاع جوي مماثل لنظام "باتريوت".

الموقف الروسي

ترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يُعقّد عملية التسوية السلمية، كما يجرّ دول حلف "الناتو" إلى المشاركة المباشرة في النزاع.

وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية. وأضاف أن الولايات المتحدة و"الناتو" يشاركان بشكل مباشر في النزاع، ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل أيضا من خلال تدريب القوات الأوكرانية في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

بدوره، أكد الكرملين أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن يُسهم في تحقيق السلام، بل سيكون له عواقب سلبية على المفاوضات المحتملة.