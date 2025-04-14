العالم اليوم - وفاة صاحبة أعلى منصب تولته امرأة في أجهزة مخابرات إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 05:27 مساءً - توفيت عليزة ماجن، المرأة الأكثر ترقية في تاريخ جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي في بيان له، بأن ماجن - التي ولدت في القدس لعائلة يهودية من فرانكفورت - كانت "قيادية محترمة ورائدة ومخلصة".

وأضاف أن ماجن كانت قد "كرست حياتها من أجل أمن إسرائيل ومواطنيها".

ووصلت ماجن خلال مسيرتها المهنية إلى أعلى منصب تولته امرأة في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث صارت نائبة لرئيس الموساد في تسعينيات القرن الماضي.

واحتفظت بهذا المنصب تحت قيادة ثلاثة رؤساء مختلفين، حتى تقاعدها في عام 1999.