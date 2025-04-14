الاحتلال يقتحم مستشفى جنين
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى جنين الحكومي.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن عددا من جنود جيش الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تُعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن.
ويتواصل لليوم الـ84، عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، مخلّفا 36 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين.
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