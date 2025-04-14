رئيس الشاباك يصر على الاستقالة رغم قرار المحكمة بالبقاء على منصبه!

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - قام رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بالتفكير في الاستقالة من منصبه على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت بقاءه في المنصب وقد أبدى بار استياءه من تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤكداً أنها تؤثر سلباً على استقرار الجهاز الأمني.

قرار بار بالاستقالة يأتي في أعقاب تصريحات له انتقد فيها نتنياهو ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول سلوك القيادة السياسية والأمنية.

بار يدرك تماماً التداعيات القانونية والمؤسسية المحتملة لاستمرار النزاع القضائي حول بقائه في المنصب والتي قد تؤثر على أداء الجهاز الأمني ومكانته العامة.

سيقوم رونين بار بتقديم إفادة رسمية للمحكمة العليا الإسرائيلية يحدد فيها تواريخ مهمة تتعلق باستقالته، مما قد يضع حداً للنزاع القضائي المثير للجدل حول منصبه.