سوريا تقترب من الانفتاح.. وفد رفيع في واشنطن يبحث المستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - تعتبر مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد الدولي بادرة إيجابية تعكس التزام دولي متزايد بالتعاون مع سوريا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتحسين العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، مما قد يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي.

خصص البنك الدولي مبلغ 150 مليون دولار لدعم رواتب الموظفين في سوريا، بالإضافة إلى منحة مماثلة بقيمة 150 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للكهرباء في البلاد.

تأتي هذه المساعدات في إطار جهود دولية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل السوريين مع مراعاة الحساسية السياسية في التعامل مع الحكومة السورية الحالية.

تشير هذه الخطوة إلى تحولات جوهرية في العلاقات بين النظام السوري الجديد والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي.

يظهر النظام السوري قدرة على التكيف والتعامل الفعال مع الأزمات، مما قد يمهد الطريق لتحسين العلاقات وتطوير التعاون في المستقبل.

هذا التطور يعكس رغبة في تعزيز الاستقرار والتعاون الدولي وقد يكون له تأثير إيجابي على مسار العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لسوريا.