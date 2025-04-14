حريق متعمد يلتهم منزل حاكم بنسلفانيا.. والسلطات تحتجز مشتبهاً به

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - أكدت شرطة الولاية أن حريقاً متعمداً اندلع في منزل حاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو، وأسفر عن أضرار جسيمة بالمبنى، في حين لم تسجل أي إصابات بشرية.

وتم توقيف رجل يبلغ من العمر 38 عاماً للاشتباه في تورطه في الحادث، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافعه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الشرطة أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحريق لم يكن عرضياً، بل تم إشعاله عمداً.

ورغم حجم الخسائر المادية، تمكنت قوات الشرطة من إجلاء عائلة الحاكم بسلام بعد أن تم إيقاظهم في وقت مبكر من صباح وقوع الحادث.

من جانبه، علق الحاكم شابيرو على ما حدث قائلاً: "لن يهزنا هذا الفعل الجبان، وسنواصل القيام بمهامنا وخدمة شعب بنسلفانيا كما يجب".

وأضاف أن أسرته بخير، وأن الهجوم لن يثنيه عن مواصلة عمله.

حتى الآن، لم تكشف أي تفاصيل إضافية بشأن خلفيات الحادث، بينما يواصل المحققون عملهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.