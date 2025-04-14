ماذا سيناقش الرئيس السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - وصل صباح اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في بداية جولة خليجية تشمل الكويت، وكان في استقباله أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

من المنتظر أن يجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر اليوم، حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية، تليها محادثات شاملة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات.

كما سيتناول الجانبان المسائل الإقليمية، وبالأخص القضية الفلسطينية والجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر، تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقطر، واهتمامهما المشترك بزيادة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.