العالم اليوم - ترامب يتوعد شبكة شهيرة بـ"ثمن باهظ".. ويعلن الأسباب

انتم الان تتابعون خبر ترامب يتوعد شبكة شهيرة بـ"ثمن باهظ".. ويعلن الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 01:22 مساءً - هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكة "سي بي إس" نيوز، متهما إياها بـ"التحريف والتضليل" في تغطيتها لقضايا أوكرانيا ومقترحه السابق بشأن جزيرة غرينلاند، وطالب بـ"سحب ترخيصها".

ووصف ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال" الشبكة بأنها "ذراع سياسية تتنكر في هيئة إعلامية"، قائلا إنها "ستدفع ثمنا باهظا".

وجاء الهجوم بعد بث برنامج 60 دقيقة مقابلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ودعوة الأخير لترامب لزيارة بلاده للاطلاع على آثار الحرب.

كما تناول البرنامج تقريرا من غرينلاند يعرض رفض السكان لفكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة، ما اعتبره ترامب "تشويها متعمدا لصورة بلاده".

وكشف ترامب عن دعوى قضائية ضد الشبكة، بسبب "تحرير منحاز" لمقابلة سابقة مع منافسته في الانتخابات الرئاسية 2024، كامالا هاريس.

وقال: "يشرفني جدا أن أقاضي برنامج 60 دقيقة، وشبكة سي بي إس الإخبارية المزيفة، وباراماونت، بسبب تقاريرهم الاحتيالية".

وتابع ترامب: "يجب أن يكونوا مسؤولين عما فعلوه وما يفعلونه. يجب سحب رخصتهم! نأمل أن تفرض لجنة الاتصالات الفيدرالية، برئاسة رئيسها المحترم بريندان كار، أقصى الغرامات والعقوبات، وهي عقوبات جسيمة، على سلوكهم غير القانوني".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لقد خرجت قناة سي بي إس عن السيطرة، بمستويات لم نشهدها من قبل، وعليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا لهذا".