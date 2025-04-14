العالم اليوم - محادثات أميركا وإيران.. أوروبا تحدد وجهة الجولة المقبلة

انتم الان تتابعون خبر محادثات أميركا وإيران.. أوروبا تحدد وجهة الجولة المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 01:22 مساءً - أعلن وزير الخارجية الهولندي ومصدر دبلوماسي ثان، الإثنين، أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي ستعقد في روما.

وأكد الوزير الهولندي كاسبار فيلدكامب خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستعقد في العاصمة الإيطالية، بينما أكد دبلوماسيان مقرهما في روما هذه المعلومة، وقالا إنها ستعقد السبت.

وكانت الخارجية الإيطالية قد قالت لـ"دوت الخليج"، إن روما وافقت على الطلب الأميركي الإيراني باستضافة جولة من المحادثات بين البلدين.

وأجرى البلدان، السبت، مباحثات "بناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقا على عقد لقاء جديد.

وأعلنت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأميركي.

وقد التقى الرجلان وجها لوجه لوقت وجيز.

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع العقوبات عنها.