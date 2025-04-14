سحب 17,892 سيارة هيونداي في السعودية والسبب غريب!

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - كشفت وزارة التجارة عن سحب 17,892 سيارة من ماركة هيونداي من عدة طرازات تم إنتاجها بين عامي 2010 و2015، وذلك بسبب وجود عطل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل، مما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي داخل وحدة التحكم الهيدروليكية (HECU)، وهو ما يزيد من خطر اندلاع حريق في حجرة المحرك.

كما أفادت الوزارة بأن المركبات المعنية تشمل الطرازات التالية: "توسان، فيلوستر، وجراند سنتافي، أزيرا، i40، جينيسيس كوبيه.

حيث دعت الوزارة مالكي تلك السيارات إلى التأكد من تضمن رقم هيكل مركباتهم عبر موقع recalls.sa، والتواصل مع وكالات "هيونداي" لإجراء الإصلاحات الضرورية مجانًا، وهي: شركة الوعلان، شركة المجدوعي، وشركة الناغي من خلال الأرقام المخصصة لها.